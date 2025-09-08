Ionuț Moșteanu despre spionul KGB: Putin se joacă în continuare cu spațiul nostru

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că descoperirea unui spion KGB în zonă nu reprezintă o noutate și că președintele rus Vladimir Putin „se joacă în continuare cu spațiul nostru”.

„În zona noastră nu e nimic nou un spion KGB. Putin se joacă în continuare cu spațiul nostru. E o știre care mă întristează, dar nu mă miră”, a declarat ministrul Apărării la Digi 24.

Moșteanu a subliniat importanța menținerii focusului pe obiectivele comune, în ciuda acestor provocări de securitate.

„E foarte important să rămânem la lucrurile pentru care avem misiuni comune”, a adăugat el.

Un fost ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele unui suspect de 47 de ani, cercetat pentru trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 și până în prezent, bărbatul, fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, ar fi divulgat informații clasificate unor reprezentanți ai unei puteri străine.

Mai exact, ancheta indică legături cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, într-un mod care a pus în pericol securitatea națională a României.

Datele obținute arată că, între 2024 și 2025, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți ai serviciilor secrete belaruse, pentru a primi instrucțiuni și a încasa plăți pentru informațiile transmise.

Investigația s-a desfășurat sub coordonarea EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Autoritățile subliniază că, pe parcursul procesului penal, suspectul beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.