Ionuț Moșteanu, discuții despre Drone Wall cu ambasadorul Țărilor de Jos

Ministrul Apărării Naționale Ionuț Moșteanu a discutat joi cu Willemijn van Haaften, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos la București, despre Drone Wall și despre situația de securitate de la Marea Neagră.

Întâlnirea a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naționale. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, cu accent pe dezvoltarea de parteneriate industriale, situația de securitate la Marea Neagră și inițiativa privind crearea „Drone Wall”, proiect menit să contribuie la creșterea capacităților de supraveghere și apărare pe Flancul Estic, transmite ministerul într-un comunicat.

Cei doi oficiali au reconfirmat sprijinul ferm pentru Ucraina în fața agresiunii ilegale a Federației Ruse.

„Haga este unul dintre cei mai importanți parteneri și aliați ai României, cu contribuții esențiale la securitatea regională și la postura aliată de descurajare şi apărare la Marea Neagră”, a spus Ionuț Moșteanu.

Cei doi oficiali au discutat și despre prioritățile agendei viitoarei reuniuni a miniștrilor apărării din țările membre ale NATO, care va avea loc săptămâna viitoare, la Bruxelles, cu accent pe operaționalizarea deplină a deciziilor aliate adoptate la Summitul de la Haga.

De asemenea, ministrul Moșteanu și ambasadorul van Haaften au vorbit și despre maximizarea valorificării oportunității oferite de instrumentul financiar SAFE, în special pentru industria de apărare, cu beneficii pentru consolidarea capacităților statelor europene şi dezvoltării acestui domeniu de activitate.