Kelemen Hunor, despre o posibilă o conciliere între PNL și PSD: Până în ultima clipă totul este posibil

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit, marți, pe holurile Parlamentului, despre șansele continuării actualei coaliții de guvernare cu Ilie Bolojan în funcția de premier.

El a afirmat faptul că vede posibilă o conciliere între PNL și PSD, întrucât actuala coaliție trebuie să meargă înainte.

„Până în ultima clipă totul este posibil. Vă dați seama că eu, în 2023, când PSD și PNL cu Iohannis împreună ne-au scos de la guvernare, eu am stat la masă până în ultima clipă căutând soluții. Deci, până în ultima clipă există speranță, șansa că se va găsi o soluție de compromis, fiindcă trebuie să meargă această coaliție înainte”, a precizat Kelemen Hunor.

Acesta a continuat spunând că nu a fost contactat de preşedintele Nicuşor Dan pentru o discuţie privind coaliţia.

”Eu nu am fost anunțat, am auzit declarațiile de la Timișoara, dar eu nu am fost contactat, nu am fost invitat, deci nu cunosc programul în acest sens. Dacă va fi, nu va fi, vom vedea. Când ne contactează cineva, răspundem cu da”, a adăugat liderul UDMR.

Totodată, Kelemen Hunor s-a declarat optimist că Nicuşor Dan va reuşi o mediere între partidele din actuala coaliţie, ca să le ţină unite.