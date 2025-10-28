Prima pagină » Politic » Kelemen Hunor, despre reforma administrației publice: A rămas 10% din posturile efectiv ocupate

Kelemen Hunor, despre reforma administrației publice: A rămas 10% din posturile efectiv ocupate

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că, referitor la reforma administrației publice, locală și centrală, liderii coaliției au convenit reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate. „Nu s-au înțeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul”, afirmă el.
Gabriel Pecheanu
28 oct. 2025, 20:20, Politic

„Nu s-au înțeles cele două partide mari. Ăsta este adevărul. Eu nu pot să mă ascund după degete și să spun că de fapt s-au înțeles, dar nu s-a putut. Nu s-au înțeles. Unii au vrut să taie din posturile ocupate și vacante, alții au vrut doar din cheltuieli, din anvelopa salarială și nu s-au întâlnit cele două viziuni. Astăzi (marți), am discutat și Cseke a prezentat ultima variantă, inclusiv pe administrația centrală”, spune la Antena 1 Kelemen Hunor.

El precizează că miercuri sau joi „va fi pus în text de lege și trimis către toți liderii coaliției”.

„Săptămâna viitoare discutăm și trebuie să intre în prima lectură în ședința de guvern. Nu are de ales guvernul, să vină în fața Parlamentului, asumând răspunderea sau venind cu un proiect de lege, chiar nu contează, altfel nu poți să faci legea bugetului, asta este discuția. A rămas 10%, așa va fi propunerea lui Cseke, 10% din posturile efectiv ocupate, atât din administrația centrală cât și din administrația locală. Altfel n-ai cum să construiești bugetul anul viitor. A fost un blocaj și este un blocaj de două luni și jumătate. Nu putem să ne ascundem după degete”, încheie președintele UDMR, Kelemen Hunor.