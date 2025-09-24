Kelemen Hunor, despre ședința coaliției de marți: A fost o discuție tensionată între ministrul Mediului și PSD

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că un vot PSD pe moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului ar reprezenta „o fractură uriașă în coaliție”.

Referitor la tensiunile din coaliție legate de hidrocentrala de la Pașcani, Kelemen a confirmat discuțiile dificile: „Într-adevăr a venit doamna ministru ieri la ședința coaliției, spre sfârșitul ședinței. A fost o discuție tensionată, hai să spunem așa. Cu doamna ministru și PSD”.

Întrebat despre acordul privind hidrocentrala în schimbul votului pe moțiune, vicepremierul a declarat că nu cunoaște acest lucru, dar a susținut finalizarea investițiilor: „Acele zone nu mai pot fi refăcute, trebuie finalizate, din punctul meu de vedere, acele investiții. România are nevoie de producție de energie”.

Kelemen Hunor, despre funcționarea coaliției

În privința amenințării USR de a părăsi guvernarea dacă PSD votează moțiunea, Kelemen a răspuns: „Eu nu cred că vom ajunge în această situație, dar orice vot pe o moțiune simplă sau o moțiune de cenzură, într-adevăr, înseamnă o fractură uriașă în coaliție”.

Întrebat, mai departe, dacă în coaliție PSD se ceartă cu USR, Bolojan amenință cu demisia, iar Kelemen încearcă să-i împace, președintele UDMR a răspuns: „Nu, deci Bolojan nu mai amenință cu demisia. Eu cred că, și sunt convins că are înțelepciunea necesară. O dată a mers. A doua oară nimeni nu te mai oprește. A doua oară îți pierzi tu credibilitatea”.

Despre funcționarea coaliției, Kelemen a explicat că discuțiile sunt normale: „Sunt patru formațiuni politice plus grupul minorităților naționale, asta înseamnă cinci oameni la masă. Sigur că apar discuții”.