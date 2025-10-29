Liberalii au validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei

Comitetul de Coordonare al Municipiului București din cadrul Partidului Național Liberal a validat, miercuri, în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.

Ședința Comitetului de Coordonare al Municipiului București din cadrul PNL a avut loc miercuri.

În cadrul ședinței a fost validată în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.

Cndidatura lui Ciucu, votată săptămâna trecută de BPMB

Au fost prezenți și au votat 850 de delegați.

Conform statutului, CCMB a validat propunerea Biroului Politic al Municipiului București pentru funcția de primar general al Capitalei.

BPMB a votat săptămâna trecută candidatura lui Ciprian Ciucu din partea PNL pentru alegerile privind Primăria Capitalei.