Liberalii au validat candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei

Comitetul de Coordonare al Municipiului București din cadrul Partidului Național Liberal a validat, miercuri, în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.
În cadrul ședinței a fost validată în unanimitate candidatura lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.
Au fost prezenți și au votat 850 de delegați.
Conform statutului, CCMB a validat propunerea Biroului Politic al Municipiului București pentru funcția de primar general al Capitalei.
BPMB a votat săptămâna trecută candidatura lui Ciprian Ciucu din partea PNL pentru alegerile privind Primăria Capitalei.