Președintele USR, despre retragerea trupelor: Un îndemn să ne întărim propriile forțe în Europa

Americanii au decis retragerea trupelor din România nu ca pe un fel de pedeapsă, ci mai degrabă ca pe o încurajare să ne apărăm mai bine, crede președintele USR, Dominic Fritz.

Dominic Fritz a spus, miercuri seara, că este de părere că această retragere a trupelor americane din România „a fost așteptată și este acum pentru noi un îndemn să ne întărim propriile forțe în Europa”.

„Cred că americanii au făcut asta nu ca un fel de pedeapsă, ci mai degrabă ca o încurajare să ne apărăm mai bine.

Și încă sunt aici, și astăzi au comunicat oficial că a fost o mișcare în întreaga regiune, vor să se focuseze un pic mai mult și în Asia.

Și de aceea nu este ceva ce trebuie să ne îngrijureze, ci, dimpotrivă, să credem în propriul nostru potențial în orice fel de domeniu, inclusiv în domeniul apărării”, a spus Fritz la Antena 1.

„Transformă-ți furia în energie pozitivă”

Fritz a amintit că România va beneficia de o finanțare de 16 miliarde de euro în apărare, prin programul SAFE, care reprezintă „un moment de ambiție pentru România, de încredere în sine”.

„Am văzut că mulți se simt dezămăgiți, există și o furie, cred că dacă fiecare se întreabă cum pot să transforme această dezămăgire, această furie într-o energie pozitivă, să contribui eu, oricât de mică ar fi această contribuție în comunitatea mea în care locuiesc, atunci sunt sigur că această țară nu doar că va arăta mai bine, ci și vom avea politicieni mult mai buni data viitoare”, a mai spus președintele USR.

„România rămâne o țară sigură”

România și Aliații au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis miercuri dimineață Ministerul Apărării Naționale, care anunță că aproximativ o mie de soldați americani vor rămâne în România.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a spus, după anunțul privind retragerea parțială a trupelor americane din România, că „România rămâne o țară sigură”, iar prezența militară aliată pe teritoriul național continuă să fie una „considerabilă”.