Liderul senatorilor AUR: Clasa politică din România poartă integral răspunderea pentru prăbușirea economică

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a criticat marți partidele care s-au aflat la putere de la căderea comunismului și până în prezent, spunând că ele sunt direct răspunzătoare pentru prăbușirea economiei naționale.

„Clasa politică din România poartă integral răspunderea pentru prăbușirea economică la care asistăm. Discursul lozincard, gol de conținut și axat doar pe mesaje politice primitive a făcut să ajungem aici: singura țară din UE cu trei trimestre consecutive de scădere economică, țara cu cea mai ridicata rată a inflației din UE (următoarea cea mai mare inflație nu atinge jumătate din rata inflației de la noi), țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, țara cu cel mai mare deficit de cont curent din UE, țara care plătește cele mai mari rate ale dobânzilor din UE”, a spus Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a mai susținut că ignorarea problemelor economice este „simptomatică pentru nivelul degradant la care a ajuns politica la București”, adăugând că agenda publică este dominată de teme superficiale.

„Legile economiei rămân, însă, la fel de valabile astăzi ca și acum 100, 50 sau 30 de ani”, a declarat acesta, făcând referire la episoadele de criză din anii ’80, ’90 și perioada 2007–2009.

Liderul senatorilor AUR a avertizat că menținerea actualei direcții politice va duce la o criză prelungită.

„Continuarea aceluiași tip de politică lozincardă, populistă, în toate taberele politice, ne va aduce o criză prelungită. Politicienii vor fi, în continuare, protejați de parchete și de televiziuni, iar românii obișnuiți vor fi striviți de efectele crizei”, a conchis Peiu.