Ludovic Orban despre PSD: L-au transformat pe Ilie Bolojan în ţintă vie

Ludovic Orban a declarat la Digi 24 că lui personal i se pare incorect ca PNL să-şi asume măsurile dure şi impopulare ale guvernării, iar PSD să preia mandatul de premier în an electoral.

„Protocolul coaliţiei prevede asumarea mandatului de premier de către PNL în perioada grea, în perioada în care trebuie luate măsuri impopulare de corectarea gravelor deficite lăsate de guvernarea anterioară PSD-PNL urmând ca PSD să preia madatul de premier în an electoral. Ce nu le convine? Mie personal nu mi s-a părut deloc o înţelegere corectă ca să vină premierul PNL şi să-şi asume răspunderea personală pentru măsuri extrem de grele, care afectează negativ, măsuri care duc la pierdere de popularitate şi de încredere. Ce nu le convine? Şi aşa e un avantajul PSD, modul în care a fost făcută această coaliţie”, a declarat Ludovic Orban.

Acest avantaj pare că nu-i suficient pentru social-democraţi, mai spune Orban.

„Dar ei parcă nu se mulţumesc nici măcar cu acest avantaj strategic pe care şi l-au creat la negociarea formării coaliţiei. Dacă-şi doreşte să-l dea jos pe Bolojan, trebuie să-şi pună foarte limpede. În momentul în care mai vrem să stăm la guvernare cu Ilie Bolojan premier, să-şi facă frumuşel bagajele, să plece din guvernare”, a mai spus Orban.

Premierul Ilie Bolojan a fost transformat în ţintă vie, crede Ludovic Orban.

„Să practice acest stil de opoziţie în interiorul guvernării, să blocheze orice decizie… Multe decizii care sunt extrem de importante şi chiar indispensabile pentru a putea reechilibra bugetul, să facă jocul ăsta în care practic l-au transformat Ilie Bolojan în ţintă vie, este profund dăunător şi nu duce la niciun rezultat, ba nu, duce la rezultate negative pentru societatea românească şi pentru percepţia României în plan extern”, a concluzionat Ludovic Orban.