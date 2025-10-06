Ludovic Orban explică de ce nu crede că vor fi alegeri la Primăria Capitalei în acest an

Fostul premier susține că alegerile pentru Primăria Capitalei pot constitui un factor de disensiune în coaliție.

„De altfel, declarația domnului Grindeanu arată limpede acest lucru. Cumva, domnul Grindeanu spune că nu cumva să vă înțelegeți PNL și USR să aveți un candidat comun, că ne luăm jucările și plecăm de la guvernare”, a declarat Orban, la Digi24.

El susține că ideal este ca alegerile să aibă loc cât mai curând, dar că „în cursul acestui an e foarte complicat: „E un termen de minim 45 zile, trebuie hotărâre de guvern, ori suntem deja 6 octombrie. E foarte puțin probabil să mai poată fi organizate anul acesta, pentru că în decembrie e complicat să organizezi alegeri. Deci cel mai probabil o să fie martie, aprilie, când va hotărî guvernul”.

El mai spune că trebuie căutată o soluție care să nu afecteze unitatea coaliției, dar în același timp să fie o soluție bună pentru București.