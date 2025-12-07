Prima pagină » Politic » MAI: Nicio problemă în primele ore de vot – 10 sesizări în preziua alegerilor, majoritatea pentru propagandă electorală

MAI: Nicio problemă în primele ore de vot – 10 sesizări în preziua alegerilor, majoritatea pentru propagandă electorală

Ministerul Afacerilor Interne anunță că alegerile locale se desfășoară fără incidente în primele ore de la deschiderea urnelor. Toate secțiile de votare au fost predate președinților birourilor electorale cu sigiliile intacte.
Andreea Tobias
07 dec. 2025, 08:19, Politic

Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI, a declarat că în preziua alegerilor și pe parcursul nopții au fost înregistrate 10 sesizări privind posibile fapte nelegale legate de procesul electoral,. Dintre acestea, 7 au vizat continuarea propagandei electorale după termenul legal.

Atribuțiile MAI: ordine publică și transport securizat

Structurile MAI au trei misiuni principale în ziua votului: menținerea ordinii publice în jurul secțiilor de votare, investigarea sesizărilor despre posibile fraude și asigurarea securității transportului proceselor-verbale cu rezultatele votării. Reprezentantul MAI a precizat că efectivele ministerului nu vor intra în contact cu aceste documente, care vor fi transportate cu vehicule care nu aparțin instituției.

Reguli stricte în raza de 500 de metri

MAI atrage atenția asupra regulilor care se aplică în perimetrul de 500 de metri în jurul secțiilor de votare. Este interzisă sfătuirea alegătorilor să voteze sau să nu voteze un anumit candidat, comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice, precum și fotografierea sau filmarea buletinului de vot prin orice mijloace.

Refuzul de a respecta dispozițiile președintelui biroului electoral privind menținerea ordinii constituie contravenție, a avertizat purtătorul de cuvânt.

Carte electronică de identitate – fără timbru „votat”

Cetățenii pot vota cu unul dintre cele 11 tipuri de acte de identitate acceptate, de la cartea de identitate clasică la pașaportul diplomatic sau carnetul de serviciu militar pentru elevii din școlile militare.

O precizare importantă vizează utilizarea cărții electronice de identitate: alegătorii care votează cu acest document nu trebuie să facă dovada domiciliului sau reședinței, adresa afișându-se automat în sistem după scanare. De asemenea, după exercitarea votului cu cartea electronică nu se mai aplică timbrul autocolant cu mențiunea „votat”.

MAI va organiza o nouă declarație de presă la ora 13:00 pentru actualizarea informațiilor despre desfășurarea scrutinului.

