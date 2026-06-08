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Mesaj de alarmă al lui Eugen Tomac: „Vom munci 7 zile din 7 pentru a salva banii din PNRR”

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a spus că va lucra 7 zile din 7 astfel încât România să piardă cât mai puțini bani din PNRR.
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Laura Buciu
08 iun. 2026, 21:51, Politic
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Eugen Tomac a spus, luni seara, la Antena 3 CNN, că multe state au închis de mult PNRR-ul și au absorbit toți banii și și-au revenit din punct de vedere economic după pandemie.

„Noi, în ultimii cinci ani de zile, ne-am angajat față de Uniunea Europeană că avem capacitatea de a atrage toți cei peste 20 de miliarde de euro. La unii am renunțat, între timp au fost mult mai mulți, 28 miliarde la început, pentru a-i injecta în economie și pentru a ne reveni. În 5 ani de zile am atras 10 miliarde, iar noi, până pe 31 august, avem de îndeplinit o serie de jaloane pentru a atrage următorii 10 miliarde”, a spus Eugen Tomac.

Întrebat de întârzierile foarte mari, ceea ce i-ar face misiunea imposibilă în cazul în care va deveni premier, Tomac a spus că că este un om extrem de realist și nu se va hazarda.

„Eu cred că angajamentul pe care și l-au sumat partidele de a nu pierde bani din PNRR și prin programul de guvernare și prin înțelegerele interioare, că niciun partid nu se va opune acestui obiectiv, evident că mă face să cred că totuși, dincolo de jocurile politice, vom găsi consensul necesar pentru a împinge lucrurile înainte. Vom face tot ce depinde de noi. Vom munci 7 zile din șapte până în ultima clipă, pe 31 august. (…) Eu cred că avem șansa de a salva cât mai mulți bani”, a spus Tomac.

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