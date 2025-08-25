Ministerul Apărării din Ucraina dezvăluie câte pachete de ajutor militar a trimis România către Kiev

Oficialul ucrainean a anunțat că România rămâne un partener strategic în sprijinul Ucrainei și a mulțumit pentru sprijinul acordat de autoritățile de la București.

Potrivit unui mesaj publicat de Șmîhal pe platforma X, România a trimis deja 22 de pachete de asistență Ucrainei, iar al 23-lea este în curs de livrare. Acesta și-a exprimat mulțumirea față demersurile de sprijin realizate de România, precizând și participarea României la pregătirea piloților ucraineni pentru avioanele F-16.

Discuțiile dintre oficialii de la Kiev și București s-au concentrat pe extinderea cooperării industriale, vizând producția de drone interceptoare, FPV și drone de mare distanță.

„S-a discutat despre utilizarea mecanismului SAFE pentru proiecte tehnologice comune și lansarea producției ucrainene în România, precum și despre posibila implicare a României în inițiativa PURL”, se arată în încheierea mesajului publicat de ministrul ucrainean.

Ionuț Moșteanu spune că a discutat cu Denîs Șmîhal despre securitatea Ucrainei, despre pacea dorită de toți, despre viitorul european al regiunii, dar și despre ce se poate construi dincolo de război.

„Lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră. Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, scrie Ionuț Moșteanu pe Facebook.