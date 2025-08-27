Ministerul Mediului lansează selecția publică pentru inspectorii șefi ai gărzilor forestiere

„Procesul transparent de selecție de la Romsilva nu a fost un experiment și nici un exercițiu de imagine. Este un standard creat pe care îl voi aplica de fiecare dată când o să am ocazia în Ministerul Mediului”, a precizat Buzoianu.

Potrivit ministrei, candidații trebuie să fie integri, să își dorească eficiență în instituțiile publice și să contribuie la sancționarea infracțiunilor de mediu din pădurile României. Înscrierile sunt deschise până pe 4 septembrie, ora 16:30, iar detaliile sunt disponibile pe site-ul Ministerului Mediului.

Mandatele actuale ale celor cinci inspectori șefi expiră pe 1 septembrie.

„Am atribuții, în calitate de ministră, să desemnez prin ordin, fără nicio dezbatere, să fie numită o nouă persoană pentru un mandat interimar. Dar nu am vrut să fac asta. Vreau să găsim cei mai buni oameni posibili pentru aceste funcții”, a mai precizat Buzoianu.

Ministra va prelungi temporar mandatele existente cu două săptămâni, timp în care se va derula procesul de selecție: apel public, analiză a dosarelor, interviuri înregistrate și publicate online, urmând ca ulterior să fie organizate concursuri pentru numirea oficială a noilor șefi.