Ministerul Sănătății primește bani în plus pentru cei 43 de pacienți care așteaptă să se trateze în străinătate

Ministerul Sănătății anunță o suplimentare a fondurilor proprii cu 20 de milioane de lei, necesari pentru acoperirea integrală a costurilor necesare tratamentelor în străinătate pentru 43 de pacienți.

Programul de tratamente în străinătate al Ministerului Sănătății are, acum, 43 de dosare pe lista de așteptare.

Dintre aceștia, 13 sunt copii și restul sunt adulți, iar, în general, vorbim de vârste cuprinse între 1 an și 8 luni și 74 de ani. Aceștia toți așteaptă să beneficieze de tratamente în străinătate. Valoarea totală a dosarelor se ridică la aproximativ 13 milioane de lei.

Cele mai multe solicitări sunt pentru afecțiunile oncologice

Cele mai multe afecțiuni pentru care există solicitări de finanțare sunt din sfera oncologică, a bolilor rare, a afecțiunilor genetice sau a transplanturilor.

„Munca în echipă şi colaborarea fac mereu diferenţa!

Astăzi, programul de tratamente în străinătate are pe lista de aşteptare 43 de dosare în valoare de aproximativ 13 milioane de lei. 30 de adulţi şi 13 copii – de la cel mai mic pacient de 1 an şi 8 luni, până la cel mai vârstnic de 74 de ani.

Cele mai multe solicitări sunt pentru afecţiuni oncologice, dar şi pentru boli rare, afecţiuni genetice sau transplanturi”, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.

„O echipă unită salvează vieți”

Pentru a acoperi aceste costuri, ministrul Alexandru Rogobete a declarat că ministerul de resort va primi 20 de milioane de lei suplimentar, oferind astfel o şansă la viaţă şi continuitate în tratamente pentru pacienţii aflaţi în dificultate.

„În urma unor discuţii corecte şi transparente cu ministrul Finanţelor – căruia îi mulţumesc pentru promptitudine – joi, Ministerul Sănătăţii va primi suplimentar 20 de milioane de lei pentru acoperirea acestor costuri.

Asta înseamnă şansa la viaţă, continuitate în tratamente şi speranţă pentru fiecare pacient şi familie aflată în dificultate. Încrederea ne face bine.

O echipă unită salvează vieţi”, a spus ministrul Alexandru Rogobete.