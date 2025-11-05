Ministrul Apărării: Este o chestiune de timp până când vom vedea război. Trebuie să fim pregătiți

Ministrul Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, a transmis, în cadrul NATO-Industry Forum 2025, că lumea se află „într-o matriță de timp” care ne apropie tot mai mult de posibilitatea unui nou război.

„Sunt sigur că vor încerca să vină. Este o chestiune de timp până când vom vedea război. Trebuie să fim pregătiți și să învățăm din experiențele ultimilor ani”, a spus ministrul.

El a subliniat că România va continua să fie „un partener de încredere și de primă linie” în cadrul NATO și că stabilitatea poate fi garantată doar prin cooperare strânsă între aliați.

„Forța NATO a fost întotdeauna construită pe trei piloni: capabilitate, coeziune și credibilitate. Industria, inovația și cooperarea sunt esențiale pentru a le întări”, a declarat Moșteanu.

Ministrul a adăugat că România trebuie să rămână „unită, pregătită și adaptabilă”, în condițiile în care „lumea se schimbă rapid, iar securitatea regională depinde de capacitatea noastră de a acționa împreună”.

El a încheiat discursul mulțumind conducerii NATO pentru sprijinul oferit României și a subliniat importanța solidarității în fața provocărilor viitoare.

„Nimeni nu poate face față singur amenințărilor. Suntem în asta împreună”, a spus Moșteanu.