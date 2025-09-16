Ministrul Apărării, la Smârdan: România are o armată loială şi curajoasă, gata să facă faţă ameninţărilor

Reprezentanţii Statului Major al Forţelor Terestre au prezentat planurile de modernizare ale centrului de instruire şi nevoile de sprijin pentru accelerarea proiectelor de investiţii.

Ministrul Moşteanu a solicitat un raport detaliat cu privire la stadiul avizelor pentru proiectele majore şi a precizat că „armata are nevoie de condiţii de instruire cât mai apropiate de cele din câmpul de luptă”. „Voi oferi tot sprijinul pentru continuarea investiţiilor în înzestrarea, echiparea şi instruirea militarilor români”, a spus ministrul apărării naţionale.

Reprezentanţii conducerii MApN au asistat la antrenamente ale unor subunităţi din Divizia 2 Infanterie Getica, aflate la instruire în poligon, şi au apreciat profesionalismul acestora.

„Mulţumesc tuturor celor prezenţi astăzi la instrucţie în poligonul Smârdan pentru dăruirea şi devotamentul lor, pentru modul în care înţeleg să îşi facă datoria. Ţara noastră are o armată pe care se poate bizui, cu oameni loiali şi curajoşi, hotărâţi să riposteze împotriva oricăror ameninţări la adresa României şi a valorilor euro-atlantice”, a mai declarat ministrul.

La activitate au mai fost prezenţi locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre, generalul-maior Daniel Pop, şi comandantul Diviziei 2 Infanterie, generalul-maior Gabriel Turculeţ.