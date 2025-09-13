Moşteanu despre o eventuală demisie a premierului: „Nu cred că va demisiona. Nu are cine să îl înlocuiască în momentul ăsta”

„Nu cred (că Ilie Bolojan va demisiona-n.r.). Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Ne vedem şi credeţi-mă că Ilie Bolojan are susţinere mai multă de la USR cred că decât de la orice alt partid din coaliţie. Şi arătăm asta în fiecare zi. Îl susţinem în toate deciziile de foarte multe ori. Pur şi simplu, mergem pe mâna dânsului. Nu mai punem probleme suplimentare, că şi aşa sunt destule discuţii în coaliţie. Cred că Ilie Bolojan e omul de care România are nevoie în momentul ăsta”, spune la PrimaTV Ionuţ Moşteanu.

El afirmă că Bolojan „are şi experienţa şi hotărârea să oprească nişte lucruri care nu se întâmplă bine şi să le pună pe un făgaş normal”.

„Are nevoie de mai mult suport. Dacă nu va trece de Curtea Constituţională acest pachet, vom găsi o cale. Dacă Curtea va zice că nu e bună una sau alta, vom găsi o cale să corectăm. Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. Pare că se termină cel puţin viaţa unui guvern dacă nu lumea. Ar fi foarte grav pentru România. Vă zic sincer, ştiţi piaţa politică din România, nu are cine să îl înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta”, adaugă vicepremierul USR.

El este de părere că un premier tehnocrat „nu are autoritate”.