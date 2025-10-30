Tanczos Barna, despre retragerea americanilor: Se știa. Nu trebuie să inflamăm mult tema

Tanczos a refuzat să spună, la Digi 24, dacă se știa de mai devreme de luni, precizând doar că „cei care sunt în CSAT știu tot timpul mai devreme”.

„Nu ar trebui să inflamăm mai mult tema decât trebuie”, a adăugat acesta.

Vicepremierul a încercat să tempereze îngrijorările legate de retragerea trupelor: „Lucrurile trebuie abordate cu calm, nu înseamnă neapărat o răcire a relațiilor, nu înseamnă o schimbare de situație”.

„Au fost și în alte țări, nu e doar România. Se poate rezolva problema”, a adăugat acesta.

Întrebat cum se simte în contextul reîntoarcerii la o retorică de tip Război Rece între Rusia și SUA, cu amenințări nucleare, Tanczos Barna a vorbit despre băieții săi: „Am doi băieți. Eu sunt deja la o vârstă. Nu spun că poate să se întâmple orice, dar chiar nu mai este același lucru ca pentru copiii mei, băieții mei. Pentru ei mi-aș fi dorit un prezent mai liniștit și un viitor mai sigur”.

Vicepremierul a vorbit despre provocările legate de viteza cu care se schimbă lucrurile: „Lucrurile se schimbă cu o viteză incredibilă. Și nu doar din punct de vedere politic. Asistăm la o revoluție a digitalizării, a inteligenței artificiale. Se vor schimba în următorii 5-10 ani de 10 ori mai multe lucruri decât în ultimii 35. Deci e o viteză incredibilă”.

„Provocarea pentru noi, cea mai mare, este să fim lucizi în această perioadă și să putem transforma în avantaj această provocare, această revoluție a digitalizării. Să putem crea hub-uri regionale”, a adăugat Tanczos.