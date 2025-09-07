Moșteanu, după masivul atac nocturn asupra Ucrainei: Kremlinul vrea să distrugă Ucraina

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte – clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați. Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa”, susține Moșteanu într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

El arată că România condamnă cu toată fermitatea aceste atacuri criminale.

Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone, au declarat oficialii ucraineni.

Cel mai mare atac cu drone rusești de la începutul invaziei

Yuriy Ihnat, purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, a confirmat pentru Associated Press că atacul de duminică a fost cel mai mare atac cu drone rusești de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Rusia a lansat, de asemenea, 13 rachete de diferite tipuri.

Reporterii AP au văzut un nor de fum ridicându-se de pe acoperișul clădirii cabinetului de miniștri din Kiev, dar nu a fost clar imediat dacă fumul era rezultatul unei lovituri directe sau al resturilor.

Clădirea este sediul Cabinetului Ucrainei, găzduind birourile miniștrilor. Poliția a blocat accesul la clădire în momentul sosirii pompierilor și ambulanțelor.

Oficialii ucraineni au declarat că două persoane au fost ucise și cel puțin 17 rănite în atac.

„Pentru prima dată, clădirea guvernului a fost avariată de un atac inamic, inclusiv acoperișul și etajele superioare”, a declarat prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko.

Cele două persoane ucise erau o mamă și copilul ei în vârstă de 3 luni, ale căror cadavre au fost scoase de sub dărâmături de către echipele de salvare, a declarat Tymur Tkachenko, șeful administrației orașului Kiev.

Dronele rusești au lovit o clădire rezidențială de nouă etaje din districtul Sviatoshynskyi din Kiev și o clădire rezidențială de patru etaje din districtul Darnytskyi, potrivit primarului Vitallii Klitschko.