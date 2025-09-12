Ionuț Moşteanu: „Eastern Sentry”, răspuns ferm la provocările Rusiei pe flancul estic

„Astăzi„ (vineri – n.r.), Secretarul General al NATO şi Comandantul Suprem Aliat în Europa au anunţat lansarea operaţiei Eastern Sentry – o operaţie cu caracter defensiv, de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră. Aceasta este răspunsul ferm al Alianţei la repetatele provocări şi încălcări ale spaţiului aerian din partea Rusiei în Polonia, în România şi în alte state de pe flancul Estic”, scrie pe Facebook Ionuţ Moşteanu.

Unitate, vigilenţă, reacţie rapidă, adaugă el, sunt răspunsurile corecte la agresiunea Rusiei.

„Alături de aliaţii noştri, suntem pregătiţi să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO”, încheie Moşteanu.

NATO lansează operaţiunea Santinela Estică pentru a-şi consolida poziţia pe flancul estic, a anunţat vineri secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Armata poloneză a anunţat miercuri dimineaţă că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat şi spaţiul aerian al organizaţiei militare.