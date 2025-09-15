Ministrul Culturii, Andras Demeter, amintiri de pe scena teatrului: „Nu eram autentic în rolul unui bețiv, a trebuit să fie scos personajul”

Demeter a povestit că, în contextul restricțiilor numerus clausus din perioada comunistă, studenții ajungeau rapid să joace pe scena mare, încă din anul I.

„Din anul întâi jucam pe scenă, pentru că nici o piesă nu putea fi pusă în scenă doar cu 2-3 absolvenți. Trebuia să fim din anii inferiori prezenți în spectacole”, a declarat Demeter.

Debutul său a fost în spectacolul Lilionfi, regizat de Gheorghe Gheze. Ministrul a rememorat cum a pierdut un rol de bețiv pentru că nu a reușit să transmită autenticitatea personajului.

„Nu eram autentic, eram fals. Jucam gros. Toți îmi spuneau: trebuie să joci lupta cu beția, să nu pari beat deși ești beat. N-am înțeles nimic și soluția lor a fost să scoată personajul”, a adăugat acesta.

În schimb, a reușit să își lase amprenta asupra unui alt rol minor – un jandarm (pandur) – pe care l-a reinterpretat într-un mod comic și memorabil.

„Am început să-l joc beat, să cochetez cu eroina principală, uitată și ea în spate. La un moment dat, toată sala se uita la noi, nu la cei din prim-plan”, a mai spus el.

Demeter a spus că acea experiență l-a învățat diferența dintre simpla expunere la lumina reflectoarelor și adevărata vibrație a scenei: „Una e să te întâlnești cu lumina reflectoarelor, alta e să simți vibrația sălii”, a conchis ministrul.