Ministrul Educației, de părere că meditațiile trebuie fiscalizate: Faptul că se fac masiv meditații arată că școala românească are o mare problemă

Într-un interviu la Digi24, ministrul Educației, Sorin Costreie, a fost întrebat despre viziunea sa în legătură cu sistemul de meditații din România.

Ministrul este de părere că meditațiile trebuie fiscalizate, dar susține că școala ar trebui să le ofere elevilor sprijinul de care au nevoie, inclusiv printr-o formă de educație personalizată. În plus, el a atras atenția asupra faptului că amploarea fenomenului meditațiilor indică probleme majore în sistemul de educație din România.

„Ceea ce există în măsura în care se poate, bineînțeles, trebuie fiscalizat. Problema este că, fiind un fenomen de o asemenea amploare, mie mie arată că școala românească are o mare problemă. Pentru că, în mod normal, dacă școala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditați”, a explicat Sorin Costreie.

Potrivit acestuia, într-un sistem de educație care funcționează corespunzător, meditațiile ar trebui să reprezinte mai degrabă excepția, fiind justificate în cazuri izolate.

„În mod normal, dacă școala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditații, decât pe aici, pe acolo, pot să înțeleg cazuri izolate”, a spus ministrul.

Sprijin adaptat nevoilor elevilor și educația personalizată

Sorin Costreie consideră că elevii ar trebui să beneficieze de un sprijin adaptat nevoilor lor, în funcție de nivelul de pregătire și de ritmul de învățare, aducând în discuție educația personalizată.

„Tot parte din viziunea mea este fiecărui copil să îi dăm ceea ce are el nevoie când are nevoie, deci un fel de educație personalizată. Dacă vorbim de medicină personalizată, eu cred că trebuie să vorbim și de educație personalizată. Parte a acestei educații personalizate, în măsura în care nu se poate – și când avem clase mari este greu de făcut – unii dintre copii pot rămâne mai în urmă, alții să meargă mai repede, și atunci vorbim de această zonă remedială, care poate să fie făcută la școală, sau părinții să-și asume această zonă remedială prin meditație”, a precizat ministrul Educației.

Spre finalul discuției privind acest subiect, Sorin Costreie a reiterat că amploarea pregătirii suplimentare în afara școlii reprezintă un semnal de alarmă pentru sistemul de educație din România.

„În clipa în care se fac masiv meditații, mie îmi arată că școala românească are o mare, mare problemă”, a conchis el.