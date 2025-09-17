Ministrul Energiei, negocieri la Bruxelles pentru menținerea centralelor pe cărbune

„Sunt la sediul Comisiei Europene, unde am purtat negocieri intense, încă de azi dimineață, împreună cu colegii mei, în urma unor argumente pe care le aduc de două luni de zile, pentru a păstra în continuare centralele pe cărbune active în sistemul energetic din România”, a declarat Bogdan Ivan.

Acesta a explicat că, în urmă cu cinci ani, România și-a asumat ca până la sfârșitul lui 2025 să renunțe complet la minele și centralele pe cărbune, în schimbul unor miliarde de euro destinate construirii de noi capacități de producție a energiei electrice.

„Cum am ajuns aici? Am ajuns aici pentru că, acum cinci ani de zile, cei care au decis în dreptul României, au asumat că, până la finalul anului 2025, România să renunțe total la minele pe cărbune și la centralele pe cărbune, cu condiția de a primi miliarde de euro prin care să facă noi capacități de producție a energiei electrice. Miliardele de euro s-au primit la nivelul României, dar proiectele de centrale pe gaz, care au trebuit să nu crească centrale pe cărbune, sunt în continuare pe hârtie”, a precizat ministrul.

Creșteri suplimentare de prețuri la energie

Ivan a avertizat că, dacă centralele pe cărbune ar fi închise conform termenului stabilit, România s-ar confrunta cu creșteri suplimentare de prețuri la energie, pierderea a mii de locuri de muncă la Complexul Energetic Oltenia și în Valea Jiului, dar și cu imposibilitatea de a compensa în timp scurt întârzierile din proiectele alternative.

„Sper din suflet că, după ce am adus argumente foarte clare cât de importante sunt pentru România, ca să păstrăm în continuare aceste grupuri, Comisia Europeană să înțeleagă, să accepte ceea ce am propus cu argumente foarte clare și să păstrăm, să reușim să amânăm acest termen, cu condiția foarte clară pe care mi-o și asum, să punem în loc noi capacități de producție energie electrică de gaz, tocmai pentru a tempera prețurile și pentru a avea în continuare energie electrică în România”, a subliniat ministrul.

„E foarte complicat ca, în câteva luni de zile, să rezolv probleme făcute în ultimii cinci ani de zile în care s-au mișcat doar proiecte pe hârtie și care nu reușesc să ducă mai departe energie în companiile românești și în viața oamenilor. Vă țin la curent cu acest subiect extrem de important pe care îl tratez ca prioritate zero în această etapă a mandatului meu”, a conchis Ivan.