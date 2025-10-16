Ministrul Energiei: România face un pas important spre independența sa energetică

A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a țării, spune ministrul Energiei Bogdan Ivan. Potrivit acestuia, România face un pas important spre independența sa energetică.

Prin această lege, sunt repornite lucrările la șapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul național, spune, joi, Ivan, pe Facebook.

Este vorba despre hidrocentralele Răstolița – 35,3 MW; Bumbești-Livezeni – 65,2 MW; Surduc-Siriu (Nehoiașu) – 55 MW; Pașcani (Siret) – 9,4 MW; Cerna-Belareca – 14,7 MW; Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW; Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW.

„Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”, promite Bogdan Ivan.