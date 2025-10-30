Ministrul Justiției: Dacă nu există opoziție la extrădare, Potra va fi adus rapid în România

Marinescu a declarat că nu are cunoștință despre faptul că ar veni joi în țară Horațiu Potra.

„Dar avem cunoștință și am informat și publicul despre faptul că domnul Horațiu Potra și cei asociați dânsului, căutați internațional de România sunt arestați și că urmează procedurile cu privire la extrădare. Dacă se confirmă informația că prin avocați a transmis că nu formulează opoziție la extrădare și este de acord să fie predat către România, asta înseamnă că procedurile se reduc în ceea ce privește durata, pentru că nu mai este necesar ca un judecător să examineze opoziția la extrădare și astfel domnul Potra și cei împreună cu dânsul urmează să fie aduși mai rapid în România”, a spus Radu Marinescu, la Antena 3 CNN.

Marinescu a mai spus că s-ar bucura ca demersul Ministerului Justiției și demersul României în sensul de a asigura prezentarea în fața Justiției cât mai rapid a persoanelor căutate „să aibă succes cât mai curând”.

„În principiu, dacă nu se formulează opoziție, atunci se decide trimiterea în România, sunt chemați polițiștii din România, vin și îi aduc în țară. Ar putea să fie chiar repede această chestiune”, a mai spus Marinescu.

Horațiu Potra vrea să revină „voluntar” în România pentru a-și demonstra nevinovăția

Horațiu Potra a transmis un mesaj prin intermediul avocatului său, Șerban Moga, prin care spune că vrea să revină voluntar în țară pentru a dovedi că este nevinovat. Discuția a avut-o Potra, joi, cu Procuratura din Emiratele Arabe Unite.

Mesajul pe care Horațiu Potra l-a transmis este: „Nu mă ascund, nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”.