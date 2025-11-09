Ministrul Sănătății: Încurajez toate spitalele publice din România să deschidă centre de screening

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a ridicat, duminică, într-o declarație de presă, problema accesibilității populației la servicii de sccrening și diagnosticare și a solicitat, în primul rând spitalelor județene, să deschidă centre dedicate acestor activități medicale.

„Încurajez toate spitalele publice din România, mă rog, cele județene de urgență în primă fază măcar, care au ambulatoriul de specialitate dotat și echipat, să deschidă astfel de centre de screening și diagnostic, chiar dacă pentru mai puține patologii, dar cu cât oamenii au un acces mai crescut la variante și la servicii de screening, în general, în spitalele publice, în ambulatoriile de specialitate publice, cred că obiectivul nostru de a dezvolta zona de screening, în general, în România, poate crește semnificativ”, a spus ministrul Sănătății.

Ministrul Alexandru Rogobete a completat că, într-o infrastructură existentă, cu o dotare gândită, într-un mod strategic, este posibil ca în viitorul apropiat să avem în cât mai multe locuri astfel de centre de screening, chiar dacă sunt, poate, doar pentru o singură patologie.

Cu cât vor fi mai multe astfel de centre, cu atât va fi mai bine, a mai spus ministrul Sănătății, mai ales că aceste cabinete oricum funcționează în ambulatoriul de specialitate.