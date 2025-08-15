Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Marinei: Voi sunteţi cei care înfruntaţi furtunile şi purtaţi tricolorul

„La mulţi ani, marinari ai României! Ziua Marinei Române este un bun prilej să evocăm curajul, dragostea şi disciplina tuturor celor care prin devotament şi profesionalism asigură funcţionarea, siguranţa şi dezvoltarea transportului românesc, pe apă. Voi sunteţi cei care înfruntaţi furtunile şi purtaţi tricolorul cu mare dragoste”, a scris Şerban.

Ministrul a precizat că a participat la ceremoniile de la Constanţa, alături de Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu, Ionuţ Moşteanu şi de alţi oficiali ai statului român, precum şi de reprezentaţi diplomatici.

„Le urez La mulţi ani tuturor angajaţilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii care fac parte din marea familie a domeniului naval, fie că vorbim de comandanţi şi cadeţi, marinari civili sau personal tehnic şi logistic. Pe mare, în porturi, în centrele de instruire, în birourile de coordonare sau pe navele de intervenţie, fiecare dintre voi contribuie la menţinera flotei, a siguranţei navigaţiei şi a prestigiului nostru pe plan internaţional. Misiuni împlinite şi ape line! Onoare şi respect pentru fiecare dintre voi!”, a completat ministrul.