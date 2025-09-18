Mircea Abrudean: E nevoie să scădem cheltuielile statului, nu mai avem luxul amânărilor

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, insistă pe necesitatea reducerii cheltuielior statului. Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Partidului Naţional Liberal, şeful Senatului explică de ce amânările nu mai pot fi o opţiune.

„De ce se tot vorbeşte în ultima vreme de nevoia unei schimbări rapide, de reforme şi de reducerea cheltuielilor statului? Pentru că suntem la o răscruce de drumuri şi nu mai avem luxul amânărilor. România nu mai poate rămâne captivă unui deficit care ne sufocă şi ne condamnă la stagnare.Un stat greoi, risipitor şi ineficient nu poate să fie motor al dezvoltării. El devine doar o povară care trage în jos economia, antreprenorii şi fiecare familie care plăteşte corect taxe”, a transmis Mircea Abrudean.

Reformele trebuie susţinute şi puse în aplicare de îndată susţine preşedintele Senatului.

„E nevoie să scădem cheltuielile statului. Doar aşa putem fi siguri că România are şansa unei dezvoltări sănătoase.

De 35 de ani ni se tot promite schimbarea. Astăzi nu mai e timp de promisiuni. Dacă nu susţinem reformele acum, riscăm să pierdem încă o generaţie întreagă până când cineva va avea determinarea de a le face.”