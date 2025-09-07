Miruță, despre moțiunile de cenzură: Simion joacă teatru, nu face politică

Parlamentul României s-a întrunit duminică, la ora 13.00, pentru votul asupra celor patru moțiuni de cenzură depuse de Alianța pentru Unirea Românilor. Ministrul economiei, Radu Miruță, condamnă moțiunile, spunând că acestea sunt „fără respect pentru cetățeni și pentru instituțiile statului”.

„George Simion joacă teatru, nu face politică. Astăzi a bifat încă o mișcare de marketing, una cinică și ipocrită, care arată cât de puțin îl interesează cu adevărat viața oamenilor”, a scris Miruță, duminică, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, George Simion a depus moțiunile împotrivita guvernului Bolojan, „dar refuză să intre în sală pentru dezbatere și vot”. „Cum să ceri schimbare, dacă nu ești în stare să participi măcar la propria moțiune”, scrie Miruță.

Ministrul precizează că nu există soluții, nu explică și nu construiește nimic. „Doar circ și zgomot, fără respect pentru cetățeni și pentru instituțiile statului”.

Miruță reamintește că România se află într-o perioadă dificilă. „Nu ne permitem să pierdem timpul cu show-uri ieftine. Avem nevoie de muncă serioasă, soluții reale și oameni care înțeleg complexitatea problemelor. Nu de slogane goale și acțiuni de PR”, precizează Miruță.

„E timpul să alegem responsabilitatea în locul spectacolului”, conchide ministrul.