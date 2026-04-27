Miruță dezvăluie cu ce a deranjat PSD

Invitat, luni seara, la B1 TV, Radu Miruță a dezvăluit cu ce a deranjat Partidul Social Democrat:

„Am dat afară 21 de administratori, special de la Ministerul Economiei, și am trimis conducerea ROMARM la DNA. Mi-a făcut moțiune simplă. A treia zi”.

Politicianul a declarat că a văzut „de propria piele ce înseamnă furia PSD când le dai oameni afară”.

„Ajunsesem să văd exact consecința acțiunii și reacțiunii în funcție de câte interese din PSD supăram. Dar ce vrea să facem în țara asta? Să luăm țara asta, să o băgăm într-un bloc, să luăm cheia de la apartament, să o dăm PSD-ului și să-i spunem PSD-ului fă ce vrei cu ea și îți cerem ție voie când scoatem capul pe geam și când vrem să facem curățenie aici pentru că trăiești și tu în blocul ăsta. PSD trebuie să înțeleagă că n-a luat decât 20% la alegeri”, a mai spus ministrul Apărării.