Moșteanu, în vizită oficială în Luxemburg: consolidarea cooperării în domeniul apărării

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a efectuat miercuri o vizită oficială în Luxemburg, unde a discutat cu omologul său Yuriko Backes consolidarea cooperării în domeniul apărării, aprofundarea parteneriatului în NATO și UE și semnarea unei scrisori de intenție pentru un viitor acord bilateral.
24 sept. 2025, 19:30

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a efectuat, miercuri, o vizită oficială în Marele Ducat al Luxemburgului, unde a avut o întrevedere cu omologul său, Yuriko Backes.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale și aprofundarea colaborării în cadrul NATO și al Uniunii Europene, în contextul aniversării a 115 ani de relații diplomatice între cele două țări.

Ministrul Moșteanu a subliniat importanța menținerii relațiilor privilegiate cu Luxemburgul și angajamentul comun pentru o Europă sigură, prosperă și rezilientă. Cei doi oficiali au semnat o scrisoare de intenție prin care și-au exprimat deschiderea pentru colaborarea în domeniul apărării și au convenit continuarea discuțiilor pentru un acord bilateral adaptat la provocările actuale de securitate.

Agenda întrevederii a inclus aprofundarea cooperării dintre cele două armate, participarea trupelor luxemburgheze la exerciții și acțiuni multinaționale în România, dezvoltarea de capabilități moderne și sustenabile, precum și coordonarea politico-militară în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Ministrul Moșteanu a apreciat angajamentul solid al forțelor armate luxemburgheze pe flancul estic aliat și sprijinul consistent oferit de Luxemburg pentru Ucraina. De asemenea, a evidențiat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea Alianței și necesitatea unui efort susținut pentru sprijinirea Republicii Moldova.

În contextul aceleiași vizite oficiale, ministrul Moșteanu s-a întâlnit cu Stacy Cummings, managerul general al Agenției NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA), discutând și cu românii care activează în cadrul agenției. Programul vizitei a inclus și discuții cu reprezentanți ai companiilor LUXUAV, Société Européenne des Satellites și LUXGovSat, privind posibile oportunități de colaborare în domeniul industriei de apărare.