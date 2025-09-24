Moșteanu, în vizită oficială în Luxemburg: consolidarea cooperării în domeniul apărării

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a efectuat, miercuri, o vizită oficială în Marele Ducat al Luxemburgului, unde a avut o întrevedere cu omologul său, Yuriko Backes.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale și aprofundarea colaborării în cadrul NATO și al Uniunii Europene, în contextul aniversării a 115 ani de relații diplomatice între cele două țări.

Ministrul Moșteanu a subliniat importanța menținerii relațiilor privilegiate cu Luxemburgul și angajamentul comun pentru o Europă sigură, prosperă și rezilientă. Cei doi oficiali au semnat o scrisoare de intenție prin care și-au exprimat deschiderea pentru colaborarea în domeniul apărării și au convenit continuarea discuțiilor pentru un acord bilateral adaptat la provocările actuale de securitate.

Agenda întrevederii a inclus aprofundarea cooperării dintre cele două armate, participarea trupelor luxemburgheze la exerciții și acțiuni multinaționale în România, dezvoltarea de capabilități moderne și sustenabile, precum și coordonarea politico-militară în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Ministrul Moșteanu a apreciat angajamentul solid al forțelor armate luxemburgheze pe flancul estic aliat și sprijinul consistent oferit de Luxemburg pentru Ucraina. De asemenea, a evidențiat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea Alianței și necesitatea unui efort susținut pentru sprijinirea Republicii Moldova.

În contextul aceleiași vizite oficiale, ministrul Moșteanu s-a întâlnit cu Stacy Cummings, managerul general al Agenției NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA), discutând și cu românii care activează în cadrul agenției. Programul vizitei a inclus și discuții cu reprezentanți ai companiilor LUXUAV, Société Européenne des Satellites și LUXGovSat, privind posibile oportunități de colaborare în domeniul industriei de apărare.