Moșteanu, întâlnire cu mediul de afaceri pentru dezvoltarea cooperării în domeniul apărării

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut luni o discuție cu reprezentanții Fundației Romanian Business Leaders (RBL) pentru dezvoltarea cooperării în domeniul apărării.

S-a discutat despre modalități de colaborare între sectorul privat și instituția de apărare, în special în domenii precum digitalizarea, securitatea cibernetică, dezvoltarea de capabilități cu dublă utilizare, cercetarea și inovarea.

România are un potențial real în domeniul tehnologic

Ministrul Apărării a subliniat faptul că România are un potențial real în domeniul tehnologic, dar este nevoie de punți solide între cercetare, antreprenoriat și necesitățile din apărare.

Totodată, acesta i-a asigurat pe reprezentanții RBL de deschiderea Ministerului Apărării Naționale către colaborare, fiind subliniată utilitatea continuării pe viitor a unor astfel de discuții pentru aprofundarea subiectelor.

Proiecte de cercetare și inovare în domeniul apărării

„Astfel, printre beneficiile care pot rezulta din deschiderea spre o comunicare constantă se pot regăsi dezvoltarea ecosistemelor de inovare duală, cu aplicații atât civile, cât și militare, precum și încurajarea start-upurilor românești să participe la proiecte de cercetare și inovare în domeniul apărării, inclusiv prin accesarea fondurilor europene”, se arată într-un comunicat al MApN.

Fundația Romanian Business Leaders este o organizație nonprofit independentă, neguvernamentală, apolitică și fără scop patrimonial, constituită în 2011.

Principalul scop al fundației este promovarea României și a mediului românesc de afaceri prin programe și activități, în principal în domeniile educației, antreprenoriatului și bunei guvernări.