Mureșan exclude retragerea și anunță că merge în Parlament: „Dacă am spus că nu depun mandatul, atunci nu îl depun”

Mesajul vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut în repetate rânduri să se retragă.

„Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun”, a transmis Siegfried Mureșan, sâmbătă, într-un mesaj publicat pe platforma Facebook.

Premierul desemnat a insistat că procedura va continua până la votul din Legislativ.

„Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României. Abia aștept să prezint oamenilor viziunea mea pentru România”, a adăugat Mureșan.



Grindeanu îi cere de mai multe zile să renunțe

Declarația reprezintă un nou episod al disputei dintre premierul desemnat și liderul PSD privind formarea viitorului Executiv.

Sorin Grindeanu i-a cerut încă de luni lui Mureșan să își depună mandatul în cazul în care nu poate construi o majoritate parlamentară. Liderul social-democrat a argumentat că România are nevoie rapid de un guvern și a invocat drept alternative o nouă desemnare pentru funcția de premier sau intrarea în procedurile care pot conduce la alegeri anticipate.

Grindeanu a revenit asupra subiectului vineri, afirmând că PSD desemnase o echipă care să discute, dacă va fi cazul, despre programul de guvernare și criticând în același timp poziționarea politică a premierului desemnat.

Mureșan afirmase deja în această săptămână că nu intenționează să renunțe la mandat și că discută cu grupurile parlamentare în încercarea de a obține sprijin pentru viitorul Executiv.

Miza se mută în Parlament

Siegfried Mureșan a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru de președintele Nicușor Dan, după consultările cu partidele și grupurile parlamentare.

PSD a anunțat că nu intenționează să susțină un guvern condus de Mureșan. În paralel, premierul desemnat și liderii PNL, USR și UDMR au purtat negocieri privind formula viitorului Executiv și lista miniștrilor.

Prin mesajul publicat sâmbătă, Mureșan transmite că nu ia în calcul retragerea înaintea votului de învestitură, ceea ce mută confruntarea politică în Parlament, unde va fi testat sprijinul de care dispune formula de guvernare propusă de premierul desemnat.