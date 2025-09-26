Negrescu: Alegerile din Republica Moldova sunt cruciale pentru viitorul țării

Dacă forțele proruse vor câștiga teren la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, există riscul ca țara să ajungă sub controlul direct al Moscovei, iar acest lucru ar împiedica procesul de aderare la UE.

Declarația a fost făcută la RFI de vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD). Acesta precizează că dacă este să invadeze Republica Moldova, UE o invadează cu fonduri europene, în timp ce Rusia se gândește să o invadeze cu militari.

Victor Negrescu spune că alegerile din Republica Moldova „sunt cruciale (…). Ce s-a schimbat față de anii anteriori este că aceste alegeri sunt definitorii pentru traiectoria Republicii Moldova pentru anii care urmează. Dacă forțele proeuropene vor câștiga alegerile, aș zice că Republica Moldova intră pe o traiectorie ireversibilă spre aderarea la UE. Dacă forțele proruse vor câștiga teren, există riscul ca Republica Moldova să ajungă cumva în siajul intereselor de la Moscova, sub controlul direct al Federației Ruse și acest lucru ar fi foarte grav și ar împiedica practic acest proces de aderare la UE”.

Unul dintre narativele rusești susține că europenii pregătesc o invadare a Republicii Moldova, dacă forțele europene câștigă alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Eurodeputatul PSD demontează această teorie: „UE dacă este să invadeze Republica Moldova, o invadează cu fondurile europene pe care dorim să le acordăm Republicii Moldova, pentru dezvoltarea acestui stat, pentru ca oamenii să o ducă mai bine. Federația Rusă se gândește să invadeze Republica Moldova cu militari”.

Victor Negrescu declară că Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe capitole în vederea aderării la UE: „Republica Moldova a reușit să finalizeze zona de screening pe tot ce înseamnă dosare europene. Practic, Republica Moldova este pregătită astăzi să înceapă negocierea pe capitole pentru aderarea la UE. Sper ca această decizie să fie luată cât mai rapid cu putință, poate chiar anul acesta, după alegeri, ceea ce înseamnă că Republica Moldova intră într-un proces de negociere pentru a adera la UE ce poate fi finalizat și susțin acest proiect ambițios, până la finalul anului 2028 pot fi finalizate aceste negocieri. Acum, aderarea o să vedem când se va întâmpla efectiv”.