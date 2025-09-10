Negrescu anunță că eurodeputații români susțin Constanța pentru Hubul European de Securitate

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, europarlamentarul PSD, Victor Negrescu a anunțat că a reușit să obțină consensul tuturor eurodeputaților români în jurul acestui proiect.

„Este o dovadă clară că, atunci când este vorba despre interesele României și despre securitatea europeană, putem acționa împreună”, notează Negrescu.

Inițiativa vine în contextul prezentării Stării Uniunii de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și „reprezintă un apel pentru recunoașterea rolului strategic al României și al Mării Negre pentru întreaga Uniune”.

Negrescu a mulțumit colegilor din Parlamentul European, subliniind: „Împreună facem România mai puternică și mai influentă în Uniunea Europeană!”.