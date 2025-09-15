Prima pagină » Politic » Nicușor Dan confirmă: agentul SPP „Ionuț” face parte din echipele care îi asigură protecția

Nicușor Dan confirmă: agentul SPP „Ionuț” face parte din echipele care îi asigură protecția

Președintele Nicușor Dan a confirmat că agentul SPP supranumit „Ionuț”, devenit viral pe rețelele de socializare, face parte din echipele care îi asigură protecția. Șeful statului l-a descris drept „profesionist și pozitiv”, parte din cele patru schimburi de pază.
Nicușor Dan vrea să-l aducă pe Lazurcă într-o funcție centrală în țară: „Utilitatea lui, profesională, este mai mare la București decât într-o poziție de ambasador”
Nicușor Dan vrea să-l aducă pe Lazurcă într-o funcție centrală în țară: „Utilitatea lui, profesională, este mai mare la București decât într-o poziție de ambasador”
Nicușor Dan, noi anunțuri despre vizita sa în SUA: Când ar putea avea loc
Nicușor Dan, noi anunțuri despre vizita sa în SUA: Când ar putea avea loc
Nicușor Dan, întrebat dacă îl schimbă pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: Nu am analizat încă
Nicușor Dan, întrebat dacă îl schimbă pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: Nu am analizat încă
Nicușor Dan, despre doborârea dronelor: Există cadrul legal, dar decizia se ia de la caz la caz
Nicușor Dan, despre doborârea dronelor: Există cadrul legal, dar decizia se ia de la caz la caz
Nicușor Dan despre miniștrii de la Apărare și Externe: Sunt mulțumit de activitatea lor
Nicușor Dan despre miniștrii de la Apărare și Externe: Sunt mulțumit de activitatea lor
Gabriel Pecheanu
15 sept. 2025, 22:05, Politic

„Da, să știți că sunt patru schimburi. Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție”, spune Nicușor Dan despre SPP-istul „Ionuț”, într-o emisiune la Antena 3 CNN.

El confirmă că acesta îi oferă în continuare pază și protecție.

„Este unul din schimburi care, într-unul din schimburi… E o persoană foarte și profesionistă și foarte pozitivă”, încheie șeful statului.

Umbra Președintelui Nicușor Dan, misteriosul agent SPP, a făcut „valuri” pe rețelele de socializare. Fotografiile și filmulețele care îl vizau pe șeful statului au devenit virale doar datorită apariției în peisaj a chipeșului bodyguard.