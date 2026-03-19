Nicușor Dan, despre mecanismul prețurilor la energie „Ultima bucățică de energie este la un preț mare, consumatorii și companiile au un preț mare”

Președintele României a explicat la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles că sistemul actual de tarifare de pe piața unică penalizează statele care investesc în resurse regenerabile sau ieftine.

„În ceea ce privește mecanismul de preț, după cum știți, mecanismul prin care se stabilește prețul energiei electrice este că toți producătorii primesc prețul celei mai scumpe dintre sursele de producție care este disponibilă la un anumit interval de timp. Și asta face ca cei care produc mai ieftin să aibă pe anumite intervale orare câștiguri substanțiale. Asta face ca, inclusiv în țări care au un procent semnificativ de energie ieftină și regenerabilă, din cauza faptului că ultima bucățică de energie este la un preț mare, consumatorii și companiile din țările respective au un preț mare”, a declarat Dan.

Comisia Europeană, deschisă la reducerea prețului energiei

Șeful statului susține că a găsit deschidere la nivelul Comisiei Europene pentru două variante de intervenție care să protejeze facturile românilor. Potrivit acestuia, dezbaterea va continua în Consiliul din luna iunie, fiind vizate atât plafonarea directă a gazului, cât și recuperarea profiturilor excesive de la producători.

„Comisia a fost deschisă la mecanisme care să reducă prețul energiei, fie prin plafonarea prețului gazului, pentru că cele mai multe intervale orare sunt cele în care centrala pe gaz este cea care dă prețul maximal, deci prețul pentru toată ziua și pentru toată suprafața geografică, fie ca aceste diferențe de preț care sunt mari câștigate de cei care produc energie ieftină să fie temporar luate de stat și duse către protecția consumatorilor”, a mai adăugat președintele.

Acord înspre stimularea energiei

Referitor la strategia pe termen lung, Nicușor Dan afirmă că Europa a făcut un pas istoric prin acceptarea energiei nucleare ca soluție strategică de viitor. Totodată, acesta subliniază că România mizează pe un pachet masiv de investiții europene pentru a-și securiza rețelele de transport și interconectarea cu restul continentului.

„Comisia Europeană a venit cu o propunere și cu o sumă de bani de 30 de miliarde de euro care să fie investite pe suprafața Europei în rețele, în optimizarea rețelelor și în interconexiuni între țări, astfel încât să ne apropiem tot mai mult de o piață europeană a energiei. Consiliul a ajuns la un acord de a merge înspre stimularea energiei nucleare. Și inclusiv, țări care voiau să renunțe la centralele lor nucleare revin și solicită prelungirea funcționării acestora”, a concluzionat Nicușor Dan.