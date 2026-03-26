Nicușor Dan, despre o eventuală raționalizare a carburanților: „Pe orizontul imediat nu se pune problema asta”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi, înainte de Gala Colegiului Medicilor din România, despre ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața carburanților, dar și dacă este posibil pe viitor o raționalizare a acestora.

„Pe orizontul imediat nu se pune problema asta de raționalizare. (…) Noi sperăm, bineînțeles, ca traficul prin strâmtoarea Ormuz să revină la normal și în felul ăsta piața mondială de petrol să revină la normal”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan.

Șeful statului a continuat spunând că „dacă nu se va întâmpla asta într-un interval de săptămâni, o să vedem o dinamică”.

Întrebat dacă ordonanța de urgență este suficientă în această situație, Nicușor Dan a spus că în caz contrar, Executivul este obligat să reintervină cu noi măsuri.

„Asta o să vedem în piață și în măsura în care nu ajută, guvernul va fi obligat să reintervină”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a mai fost întrebat și dacă ar trebui scăzute accizele, așa cum PSD a cerut, de exemplu, acest lucru.

„Asta este un calcul economic pe care nu-l putem face în momentul ăsta aici. Suntem într-o criză, da, evident, suntem într-o criză și într-o criză trebuie să ne păstrăm calmul și să discutăm cu cifrele pe masă”, a conchis președintele.