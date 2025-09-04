Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: „Nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul”

Joi, în cadrul unui interviu la Antena 1, președintele României, Nicușor Dan a făcut o serie de declarații privind reforma pensiilor din magistratură.

„Am spus că nu e admisibil ca în orice domeniu pensia să fie egală cu salariul, pentru că în felul ăsta îl încurajez pe omul care poate să muncească și poate să aducă valoare societății să se ducă la pensie, ceea ce, din păcate, mulți magistrații au făcut-o în momentul în care erau la vârful experienței lor profesionale”, a declarat Dan.

Acesta a apreciat și efortul depus de magistrați în decursul carierei. „pentru cine n-a fost într-o sală de judecată, vine judecătorul, se așază pe scaun sau complet, și cu o jumătate de oră mai devreme vine o doamnă grefier sau un domn grefier cu un cărucior de supermarket care este plin de dosare și oamenii trebuie să se raporteze la toată informația care este în căruciorul ăla de dosare”.

„Trebuie să avem o atitudine echilibrată, da, sunt de acord să reducem pensiile, să creștem vârsta de pensionare și toată discuția este pe acest interval de tranziție”, a adăugat Dan.

Privind riscul ca legea să pice la CCR, șeful statului a declarat: „Echipa juridică a Guvernului s-a uitat la toate deciziile anterioare ale Curții Constituționale astfel încât să evite o situație în care Curtea Constituțională va declara neconstituțional proiectul de lege”.