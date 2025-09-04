Nicușor Dan despre reforma administrației: Guvernul va veni cu un pachet de reducere de 10%

Joi, la Antena 1, Dan a explicat că în acordul și programul de guvernare se prevedea inițial o reducere de 20% a posturilor atât în instituțiile statului național, cât și în cele locale, fără să fie stabilit un termen clar pentru implementare.

„S-a creat că o să facem o reducere pentru moment pe aparatul local de 10% față de numărul de posturi care există azi, adică față de oamenii care sunt realmente angajați, nu față de organigrame”, a continuat președintele.

Privind discuțiile din coaliția de guvernare privind această reformă, șeful statului a subliniat: „Sunt mulți oameni, sunt patru partide, fiecare are deputați, senatorii, au să-și plătească niște polițe din trecut, deci nu vreau să amplific tipul acesta de discuție”.

„Guvernul va veni cu un pachet asumat de partide din coaliție de reducere cu 10%”, a terminat Nicușor Dan.