Prima pagină » Politic » Nicușor Dan despre susținerea Guvernului Veștea cu voturile AUR: „L-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta”

Nicușor Dan despre susținerea Guvernului Veștea cu voturile AUR: „L-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta”

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, înainte de reuniunea Consiliului European, că l-a desemnat pe Adrian Veștea premier cu scopul de a forma o majoritate și de a depăși criza politică care există.
„Lupta anticorupție nu s-a oprit niciodată”. Șeful CSM: Dosarele nu mai sunt spectacol televizat, dar condamnările continuă
„Lupta anticorupție nu s-a oprit niciodată”. Șeful CSM: Dosarele nu mai sunt spectacol televizat, dar condamnările continuă
Președintele CSM, despre relația cu Nicușor Dan: La fiecare ședință l-am invitat. Până acum nu a venit
Președintele CSM, despre relația cu Nicușor Dan: La fiecare ședință l-am invitat. Până acum nu a venit
„Colegii nu meritau să li se arunce o pată de corupție și abuzuri sistemice generalizate”. Președintele CSM, despre documentarul Recorder
„Colegii nu meritau să li se arunce o pată de corupție și abuzuri sistemice generalizate”. Președintele CSM, despre documentarul Recorder
Președintele CSM: Justiția nu a făcut liste negre, a constatat că există un atac constant asupra independenței
Președintele CSM: Justiția nu a făcut liste negre, a constatat că există un atac constant asupra independenței
Miruță precizează că managerii din cadrul Metrorex ar putea răspunde pentru infestația cu ploșnițe
Miruță precizează că managerii din cadrul Metrorex ar putea răspunde pentru infestația cu ploșnițe
Maria Nițu
18 iun. 2026, 18:15, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, înainte de participarea la reuniunea Consiliului European, că responsabilitatea formării unei majorități parlamentare îi revine premierului desemnat Adrian Veștea.

El a precizat că l-a nominalizat cu convingerea că acesta poate obține susținerea necesară pentru învestirea Guvernului și pentru depășirea actualei crize politice.

Întrebat dacă a discutat în ultimele zile cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, sau cu premierul desemnat despre posibilitatea negocierii unor voturi din partea AUR pentru învestirea guvernului, președintele a evitat să intre în detalii.

„Cu titlul general există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, eu am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a reamintit că, în repetate rânduri, a criticat modul în care partidele politice din țară au gestionat negocierile.

„Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el”, a spus acesta.

Acesta a mai spus că „în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată”.

„Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm”, a afirmat președintele.

Întrebat dacă ia în calcul ca această majoritate să includă și voturile AUR, Nicușor Dan a răspuns că subiectul ține exclusiv de strategia premierului desemnat, Adrian Veștea.

„Este o discuție care îl vizează pe primul ministru. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le vrem”, a declarat șeful statului.

Citește și

Recomandarea video

Protest în Piața Victoriei astăzi de la ora 19.00: „România e sub asediu. Este nevoie IAR de fiecare dintre noi”
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ștefan Popescu, analiză la cald. Ce a contat cu adevărat la summitul G7 de la Évian. Decriptarea mesajului lui Trump: „I am the Boss”
Gandul
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Cancan
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport
Statul nu s-a ținut de promisiune și nu a crescut redevențele Petrom cu 40%
Libertatea
DUREROS! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până în ultima clipă: „O să râdeți, dar e dependent de...”
CSID
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da