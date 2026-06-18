Nicușor Dan despre susținerea Guvernului Veștea cu voturile AUR: „L-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, înainte de participarea la reuniunea Consiliului European, că responsabilitatea formării unei majorități parlamentare îi revine premierului desemnat Adrian Veștea.

El a precizat că l-a nominalizat cu convingerea că acesta poate obține susținerea necesară pentru învestirea Guvernului și pentru depășirea actualei crize politice.

Întrebat dacă a discutat în ultimele zile cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, sau cu premierul desemnat despre posibilitatea negocierii unor voturi din partea AUR pentru învestirea guvernului, președintele a evitat să intre în detalii.

„Cu titlul general există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este să desemneze primul ministru. Și eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele, eu am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a reamintit că, în repetate rânduri, a criticat modul în care partidele politice din țară au gestionat negocierile.

„Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el”, a spus acesta.

Acesta a mai spus că „în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată”.

„Dar așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată. Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm”, a afirmat președintele.

Întrebat dacă ia în calcul ca această majoritate să includă și voturile AUR, Nicușor Dan a răspuns că subiectul ține exclusiv de strategia premierului desemnat, Adrian Veștea.

„Este o discuție care îl vizează pe primul ministru. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le vrem”, a declarat șeful statului.