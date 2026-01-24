Prima pagină » Politic » Nicușor Dan despre taxa de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace: nu se pune problema ca România să plătească

Președintele Nicușor Dan a exclus, sâmbătă, varianta ca România să plătească taxa de un miliard de dolari cerută de președintele american Donald Trump pentru participarea, în calitate de membru permanent în Consiliul pentru Pace pe care l-a lansat la Davos.
Nicușor Dan despre taxa de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace: nu se pune problema ca România să plătească
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
24 ian. 2026, 11:10, Politic

În următorii trei ani, România nu va plăti suma de un miliard de dolari solicitată de Donald Trump țărilor care vor să se alăture Consiliului pentru Pace, cu statut permanent. Președintele Nicușor Dan, prezent sâmbătă la Focșani la ceremoniile dedicate sărbătoririi Unirii Principatelor Române a declarat că nu se pune problema, în acest moment ca țara noastră să plătească taxa.

„Legat de miliardul acela, așa cum este propunerea de cartă în momentul acesta, pentru 3 ani nu se pune problema ca România să plătească.

Deci țările care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani și după aceea mai vedem”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus, legat de acest subiect, că pentru moment analiza este la Ministerul Afacerilor Externe, minister, responsabil de tratatele internaționale pe care România le-a semnat.

