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Nicușor Dan, discuție cu președinta Bulgariei după atacul cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră | Ce măsuri cer România și Bulgaria

Președintele Nicușor Dan a discutat telefonic cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, despre atacul recent cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor bulgare, dar și despre incidentele care au afectat navigația și infrastructura din apele teritoriale românești.
Nicușor Dan, discuție cu președinta Bulgariei după atacul cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră | Ce măsuri cer România și Bulgaria
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Luiza Moldovan
14 oct. 2026, 17:28, Politic
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Nicușor Dan a anunțat discuția într-o postare pe X în care a subliniat că atacurile pun în pericol atât transportul maritim din regiune, cât și aprovizionarea cu produse agricole la nivel internațional.

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, în legătură cu recentul atac cu drone asupra unor nave comerciale din Marea Neagră, în largul coastei bulgare, precum și cu celelalte incidente care au afectat navigația și infrastructura din apele românești”, a transmis Nicușor Dan.

„Consecințe directe ale războiului”

Președintele a pus aceste incidente în legătură directă cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Aceste atacuri cu drone sunt consecințe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a scris șeful Nicușor Dan.

Nicușor Dan a atras atenția că riscurile depășesc granițele celor două țări și pot afecta comerțul internațional.

„Ele pun în pericol nu doar transportul maritim din regiunea noastră, ci și aprovizionarea esențială cu produse agricole către alte continente”.

România și Bulgaria cer măsuri mai puternice împotriva dronelor

În urma discuției, cei doi lideri au convenit să colaboreze pentru consolidarea măsurilor de apărare împotriva dronelor, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în cadrul NATO.

Am convenit că România și Bulgaria vor lucra îndeaproape pentru a susține măsuri mai puternice de combatere a dronelor în cadrul UE și NATO, astfel încât să asigurăm siguranța transportului comercial în Marea Neagră”.

Declarația indică intenția celor două state de a cere un răspuns comun la incidentele care amenință navigația comercială în Marea Neagră.

Președintele nu a oferit detalii despre măsurile concrete propuse sau despre un calendar pentru aplicarea acestora.

Marea Neagră rămâne o zonă importantă pentru transportul comercial și pentru exporturile agricole.

Incidentele care afectează navele și infrastructura maritimă sporesc riscurile pentru navigație și pentru lanțurile internaționale de aprovizionare.

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