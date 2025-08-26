Nicușor Dan: Economia să înceapă să se relanseze. Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem

„Economia României trebuie să înceapă să se relanseze. Numai că, pentru asta, avem nevoie de o strategie pe care nu o avem, ca să fim foarte realiști, și avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care diplomația noastră nu a fost obișnuită să îl facă”, a spus Nicușor Dan la reuniunea diplomaților.

Președintele Nicușor Dan a spus marți la Reuniunea Anuală a Diplomației Române că strategia națională de apărare va fi gata în această toamnă și i-a invitat pe diplomați să contribuie la aceasta.

„Negocierile pentru viitorul cadru financiar multianual, care trebuie să se desfășoare în paralel cu un proces de reflexie, pe care, în opinia mea, nu l-am avut intern, despre care să fie direcțiile de dezvoltare ale României începând cu 2028. Aderarea României la OCDE, obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026. Și acela va fi momentul de la care economia României va avea, după terminarea reformelor necesare, care se desfășoară în momentul ăsta, economia României să înceapă să se relanseze. Avem un mediu privat care este competitiv și eu sunt optimist că vom reuși să o facem. Numai că, pentru asta, avem nevoie de o strategie pe care nu avem, ca să fim foarte realiști, și avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuită să o facă. Deci avem nevoie de un efort intern, în care președinția, guvernul, ministerul economiei, să definească prioritățile strategice economice ale României, într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim din nou foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți, pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriatul, să dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați”, a declarat Nicușor Dan.

El a spus că, în plan intern, statul român necesită o reformă și imediat după reformă trebuie relansată economia.

„În plan extern, trăim de câțiva ani crize multiple pe care le cunoaștem, războiul din Ucraina, competiția globală care s-a schimbat, a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse, tehnologia devine tot mai importantă, război hibrid, inclusiv în zona noastră de Europa. Și față de aceste schimbări, evident că diplomația trebuie să se adapteze și sunt convins că avem puterea să o facem. Politica noastră externă trebuie să rămână predictibilă și coerentă. Și aici, apartenența la Uniunea Europeană, apartenența la NATO, parteneriatul strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii noștri internaționali, acestea sunt lucruri pe care nu le vom schimba”, a mai spus șeful statului.