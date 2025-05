Nicușor Dan îi mulțumește premierului israelian pentru felicitări

Președintele ales Nicușor Dan a răspuns pe rețeaua X felicitărilor primite din partea premierului israelian, exprimându-și aprecierea pentru mesaj și pentru „prietenia istorică dintre România și Israel”.

„Vă mulțumesc pentru felicitările amabile. Apreciez sincer mesajul dumneavoastră și prețuiesc profund prietenia istorică dintre România și Israel”, a scris Dan pe platforma de socializare.

Thank you, @IsraeliPM, for your kind congratulations. I genuinely appreciate your message and deeply value the historic friendship between Romania and Israel.

I assure you of my commitment to strengthening the relationship between our nations, which are united by shared…

