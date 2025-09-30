Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, întrebat dacă există un plan în cazul în care CCR respinge legea pensiilor magistraților: Este o chestiune mult exagerată în spațiul public

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat marți dacă există un plan în cazul în care Curtea Constituțională va respinge legea care se referă la pensiile magistraților, pentru ca în societate să nu existe senzația că doar anumite categorii sociale suportă efectele crizei.
Alexandra-Valentina Dumitru
30 sept. 2025, 18:10

„Eu cred că CCR în această chestiune și decizia CCR este mult, mult exagerată. În sensul că există în societate aproape unanimitate pe faptul că e anormal ca în orice sistem posibil, acum vorbim de justiție, pensia să fie cât salariul. Pentru că tu vrei să ai niște oameni care să producă pentru societate. Și atunci dacă tu le dai pensia cât salariul îi stimulezi să iasă din sistem, să nu producă pentru societate”, a declarat Dan.

Președintele a subliniat că există consens politic pe această temă.

„Există unanimitate în clasa politică pe faptul că lucrul ăsta trebuie să se întâmple. În baza acestui fapt, guvernul a făcut o lege cu care și-a asumat răspunderea și pe care s-a străduit să facă, analizând deciziile anterioare ale Curții Constituționale, să facă cât mai solidă”.

Sunt soluții în cazul în care legea va avea probleme la CCR

Nicușor Dan și-a exprimat încrederea că, chiar dacă legea va avea probleme la CCR, există soluții.

„Dacă se va întâmpla ca ea să aibă probleme, există legitimitatea și a societății și a coaliției să facă o lege care să nu aibă probleme. Deci nu văd o problemă. În opinia mea este o chestiune care este mult, mult exagerată în spațiul public legată de decizia Curții Constituționale pe chestiunea asta”.

Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie decizia privind obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, alături de alte sesizări legate de măsurile din sănătate și redresarea resurselor publice.