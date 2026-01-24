Nicușor Dan, prezent la Colegiul „Unirea” din Focșani cu ocazia aniversării a 160 de ani de existență: „Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori”

Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat sâmbătă Colegiul „Unirea” din Focșani cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la înființarea instituției.

Într-o ceremonie emoționantă alături de elevi, profesori, absolvenți și autorități locale, șeful statului a vorbit despre importanța educației și a valorilor în societatea de astăzi.

„Domnule director, dragi elevi, distinși profesori, dragi absolvenți, distinse autorități locale, doamnelor și domnilor, este o mare bucurie pentru mine să fiu cu dumneavoastră în dimineața asta și vă mărturisesc că este și un moment de emoție, aducându-mi aminte de formarea mea ca elev”, a spus Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a felicitat elevii pentru faptul că își formează cariera și personalitatea în jurul unor valori esențiale, pe care educația le susține.

„Felicitări pentru faptul că continuați să vă formați în direcția unor valori, pentru că trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori și este obligația noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea științei și a cunoașterii în societate, cum ar fi respectul pentru știință și cunoaștere în societate”, a afirmat Dan.

Șeful statului a vorbit și despre curajul de a fi neconformist în rândul tinerilor din generația de astăzi.

„Ca să fi neconformist era destul de simplu. Să ai părul puțin mai mare sau ascultai un fel de muzică și erai neconformist. Pentru dumneavoastră să fii neconformist înseamnă, în opinia mea, să ai curajul să afirmi niște valori care pare că sunt desuete, dar sunt valorile pe care societatea asta s-a creat. Nu e ușor”, a precizat el.

De asemenea, Nicușor Dan a avut și un mesaj de recunoștință pentru cadrele didactice, prin care a vorbit despre efortul lor de a menține societatea pe un drum corect, chiar și în fața dificultăților.

„Vreau să am un cuvânt pentru domnii profesori. Nu întotdeauna societatea noastră v-a pus la locul pe care îl meritați. Nu a fost tocmai corectă cu dumneavoastră. Dar multă lume înțelege și vă este recunoscătoare pentru faptul că ați reușit să țineți această societate dintr-o poziție uneori, cum am spus, ingrată. Mulțumirea mea și prin mine a societății pentru ceea ce faceți”, a spus președintele.

„Îndemnul meu este să continuați să credeți în țara asta. Pentru că ea, sunt convins, are un mare viitor și o să vedem pe termen mediu să devină tot mai evident acest viitor. Încă o dată, felicitări pentru ce faceți. Ne vedem la 170 de ani. Succes în toate!”, a mai spus Nicușor Dan.