Nicușor Dan: România va reacționa la fel ca Polonia în caz de incident similar

„Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel”, a declarat Dan, ca răspuns la o întrebare legată de reacția Poloniei, care a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian.

Dan a precizat că solidaritatea cu Polonia „a fost o măsură justificată” și că „toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea”.

Dan a subliniat că România „nu a avut incidente de acest fel”, ci „doar accidental, la câteva sute de metri de graniță”.

Întrebat dacă a fost ridicat gradul de alertă în România după incidentul din noaptea trecută, președintele a răspuns „Nu, nu”.

„România este pregătită și oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”, a conchis președintele.