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„Nu m-aș pronunța asupra originii lor”, spune Radu Miruță, despre incidentul cu drone din Marea Neagră

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că incidentul din zona economică exclusivă a Mării Negre, în apropierea platformei Pescăruș, este anchetat și evită să confirme originea dronelor fără informații oficiale.
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Laura Buciu
06 oct. 2026, 13:56, Politic
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Ministrul Apărării, Radu Miruță, a fost întrebat, marți, la Antena 3 CNN, despre incidentul în care mai multe persoane au fost salvate în zona economică exclusivă a Mării Negre și despre informațiile referitoare la drone maritime care ar fi putut avea legătură cu Rusia sau Ucraina.

Radu Miruță a precizat că incidentul s-a produs în zona economică exclusivă a Mării Negre, la aproximativ 8 mile marine de platforma Pescăruș, iar Ministerul Apărării intervine atunci când este solicitat pentru sprijin de către structurile responsabile.

„Ieri, Ministerul de Interne nu a făcut cerere de intervenție din partea Ministerului Apărării”, a spus ministrul Miruță.

Miruță a precizat că există comunicare între instituțiile statului, însă nu dorește să ofere detalii despre o operațiune care nu a fost coordonată de Ministerul Apărării și pentru care nu dispune de informații de la prima sursă.

Opt marinari, salvați

Ministrul a mai spus că, potrivit informațiilor primite marți dimineață, a început ancheta și sunt purtate discuții cu persoanele salvate.

„A fost o mobilizare ieri foarte bună din partea colegilor de la MAI și a Ministerului Transporturilor care au salvat oamenii”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit acestuia, opt membri ai echipajului au fost salvați cu nave ale MAI, un elicopter și o ambarcațiune a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, din cadrul Ministerului Transporturilor.

Ministrul a subliniat că declarațiile marinarilor sunt importante pentru stabilirea circumstanțelor incidentului, însă a evitat să se pronunțe asupra originii sau traseului dronelor fără documente oficiale.

„Până când nu am în față un document oficial sau un document de la colegii mei care, de data asta, n-au fost acolo, n-aș putea să mă pronunț pe o asemenea sensibilitate”, a afirmat Miruță.

Sursa video: Antena 3 CNN

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